Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 4.203,63 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.983,00 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 13.967,00 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 27.455,90 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.806,00 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 68.850,31 TL

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Piyasalarda altın rüzgarı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 3.358,55 dolar

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