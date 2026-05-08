Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hafta sonunun piyasalar için "karar anı" olduğunu ifade etti. Memiş, kalıcı bir anlaşma sağlanması durumunda altının 5 bin dolar seviyelerini yukarı yönlü kırabileceğini, ancak gerilimin sürmesi halinde 4 bin 400 dolarlık desteğin kritik kalacağını vurguladı.