Piyasalarda "Dananın kuyruğu kopacak" haftası: İslam Memiş uyardı
ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulma ihtimali piyasaları alarma geçirdi. 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından sağlanan barış umutları, Hürmüz Boğazı’ndaki karşılıklı hamlelerle yerini yeniden gerilime bıraktı.
Hürmüz Boğazı’nın kapatılma endişesi enerji fiyatlarını tetikledi. Savaşın başlangıcından bu yana %37 değer kazanan Brent petrol, son yükselişle 101,47 dolara ulaştı. Dallas Fed projeksiyonları, boğazın Eylül’e kadar kapalı kalması durumunda fiyatların 167 doları aşabileceğini, uzmanlar ise 200 dolar seviyesinin artık piyasalarda yüksek sesle konuşulduğunu belirtiyor.
ALTIN PİYASASINDA KRİTİK 24 SAAT
Jeopolitik risklerin artmasıyla altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. ABD istihdam verileri ve Fed kararları beklenirken, Goldman Sachs yıl sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolara çıkardı. Analistler, hafta sonuna girerken piyasalarda çok sert ve dalgalı hareketlerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
İSLAM MEMİŞ: DANANIN KUYRUĞU KOPAR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hafta sonunun piyasalar için "karar anı" olduğunu ifade etti. Memiş, kalıcı bir anlaşma sağlanması durumunda altının 5 bin dolar seviyelerini yukarı yönlü kırabileceğini, ancak gerilimin sürmesi halinde 4 bin 400 dolarlık desteğin kritik kalacağını vurguladı.
Uzman, yıl sonu için 5 bin 880 dolarlık öngörüsünü ise korumaya devam ediyor.
BİTCOİN ALTINI GERİDE BIRAKTI
Mart ayında Bitcoin %11 yükselirken altının yaklaşık %5 değer kaybetmesi yatırımcı tercihini gözler önüne serdi. JPMorgan analistleri, paranın değer kaybına karşı korunmak isteyen yatırımcıların Bitcoin'i altına kıyasla daha güvenli ve ilgi çekici bir liman olarak görmeye başladığını kaydetti.
💰 8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Piyasa ekranlarına yansıyan en güncel rakamlar şu şekilde:
Gram Altın (TL): Alış 6.894,24 TL | Satış 6.895,16 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.213,00 TL | Satış 11.343,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 44.721,00 TL | Satış 45.132,00 TL
Tam Altın: Alış 44.201,52 TL | Satış 45.069,91 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.257,86 TL | Satış 6.310,02 TL
Ons Altın (Dolar): Alış $4.726,94 | Satış $4.727,59