Piyasalarda döviz hareketliliği sürüyor! 2 Haziran 2026 dövizlerde son durum

Güne başlamadan önce veya portföyünü yönetirken "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün kaç lira oldu?" sorularına yanıt arayanlar için serbest piyasadan ilk resmi rakamlar geldi. Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki talep dengesiyle şekillenen döviz kurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketli bir grafik çiziyor.

İşte 2 Haziran 2026 Salı günü (bugün) saat 07:15 itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel dolar ve Euro fiyat listesi:

Dolar/TL: Güne başlarken alış fiyatı 45,9213 TL seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasadaki anlık dolar satış fiyatı ise 45,9393 TL olarak kayıtlara geçti.

Euro/TL: Avrupa para birimi Euro ise aynı saat itibarıyla Türk Lirası karşısında 53,5137 TL seviyelerinde seyrediyor.

Ekonomi analistleri, gün içinde açıklanacak olan yerel ve küresel makroekonomik verilerin yanı sıra merkez bankalarının hamlelerine bağlı olarak döviz kurlarındaki bu oynaklığın ve dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa arasındaki makas aralığı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.