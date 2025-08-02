Piyasalarda fırtına! Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar, borsa kazandırdı mı?

BORSA'DA YÜZDE 0,98 ARTIŞ

BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 artışla 10.746,98 puandan kapattı. Haftalık bazda en düşük 10.481,53 ve en yüksek 10.774,91 puan aralığında hareket etti.

24 AYAR KÜLÇE ALTIN YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artarak 4.376,39 TL’ye yükseldi.

CUMHURİYET ALTINI YÜZDE 0,38 PRİM YAPTI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 oranında artarak 29.572 TL’ye çıktı.

ÇEYREK ALTIN 7.330 TL OLDU

Geçen hafta sonu 7.302 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 0,39 artışla 7.330 TL’ye yükseldi.

DOLARDA YÜZDE 0,27 YÜKSELİŞ

ABD doları bu hafta yüzde 0,27 artarak 40,6650 TL seviyesine çıktı.

EURO DEĞER KAYBETTİ

Euro, haftayı yüzde 1,01 oranında düşüşle 47,1050 TL’den kapattı.

YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,68 oranında, emeklilik fonları ise yüzde 0,43 oranında değer kazandı

HİSSE SENEDİ FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 2,58'lik artışla “hisse senedi” fonları oldu.