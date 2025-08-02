Piyasalarda fırtına! Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu: Altın, dolar, borsa kazandırdı mı?
Borsa, altın, dolar, euro ve fonlarda haftalık değişim belli oldu. 24 ayar külçe altın, Cumhuriyet ve çeyrek altın yükselirken euro değer kaybetti. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
BORSA'DA YÜZDE 0,98 ARTIŞ
BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 artışla 10.746,98 puandan kapattı. Haftalık bazda en düşük 10.481,53 ve en yüksek 10.774,91 puan aralığında hareket etti.
24 AYAR KÜLÇE ALTIN YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artarak 4.376,39 TL’ye yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI YÜZDE 0,38 PRİM YAPTI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 oranında artarak 29.572 TL’ye çıktı.
ÇEYREK ALTIN 7.330 TL OLDU
Geçen hafta sonu 7.302 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 0,39 artışla 7.330 TL’ye yükseldi.
DOLARDA YÜZDE 0,27 YÜKSELİŞ
ABD doları bu hafta yüzde 0,27 artarak 40,6650 TL seviyesine çıktı.
EURO DEĞER KAYBETTİ
Euro, haftayı yüzde 1,01 oranında düşüşle 47,1050 TL’den kapattı.
YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,68 oranında, emeklilik fonları ise yüzde 0,43 oranında değer kazandı
HİSSE SENEDİ FONLARI ÖNE ÇIKTI
Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 2,58'lik artışla “hisse senedi” fonları oldu.