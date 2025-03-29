Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması piyasaları sarstı. Mart ayının son haftasında Borsa İstanbul yükselişe geçerken, altın fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Döviz kurları ise düşüş eğiliminde seyretti.
BIST 100
Ekonomim'e göre, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı. Endeks, en düşük 8.872,75 puanı, en yüksek ise 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 6,80 artışla 9.659,48 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Altın, yatırımcıların risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,15’lik bir artışla 3 bin 750 liraya yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da benzer bir artış göstererek yüzde 2,13’lük yükselişle 25 bin 375 liraya ulaştı.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ise geçen hafta 6 bin 152 lira iken, bu hafta yüzde 2,10’luk bir artışla 6 bin 281 liraya yükseldi.
DOLAR- EURO
Haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında döviz yer aldı. ABD doları, yüzde 0,01'lik küçük bir düşüşle 38,0100 liraya gerilerken, Euro ise yüzde 0,53 değer kaybederek 41,1260 liraya indi.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları ve emeklilik fonları da bu hafta değer kaybedenler arasında yer aldı. Yatırım fonları yüzde 0,51, emeklilik fonları ise yüzde 0,92 değer kaybetti.
PARA PİYASASI FONLARI
Yatırım fonları içerisinde en çok kazandıranlar ise "para piyasası" fonları oldu. Bu fonlar yüzde 0,40’lık bir artışla yatırımcılarına kazanç sağladı.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.