Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması piyasaları sarstı. Mart ayının son haftasında Borsa İstanbul yükselişe geçerken, altın fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Döviz kurları ise düşüş eğiliminde seyretti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 1

BIST 100

Ekonomim'e göre, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı. Endeks, en düşük 8.872,75 puanı, en yüksek ise 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 6,80 artışla 9.659,48 puandan tamamladı.

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 2

KÜLÇE ALTIN

Altın, yatırımcıların risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,15’lik bir artışla 3 bin 750 liraya yükseldi.

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da benzer bir artış göstererek yüzde 2,13’lük yükselişle 25 bin 375 liraya ulaştı. 

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ise geçen hafta 6 bin 152 lira iken, bu hafta yüzde 2,10’luk bir artışla 6 bin 281 liraya yükseldi.

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 5

DOLAR- EURO

Haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında döviz yer aldı. ABD doları, yüzde 0,01'lik küçük bir düşüşle 38,0100 liraya gerilerken, Euro ise yüzde 0,53 değer kaybederek 41,1260 liraya indi. 

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 6

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları ve emeklilik fonları da bu hafta değer kaybedenler arasında yer aldı. Yatırım fonları yüzde 0,51, emeklilik fonları ise yüzde 0,92 değer kaybetti.

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Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları - Resim: 7

PARA PİYASASI FONLARI

Yatırım fonları içerisinde en çok kazandıranlar ise "para piyasası" fonları oldu. Bu fonlar yüzde 0,40’lık bir artışla yatırımcılarına kazanç sağladı.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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