Piyasalarda fırtına: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

BIST 100

Ekonomim'e göre, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı. Endeks, en düşük 8.872,75 puanı, en yüksek ise 9.830,83 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 6,80 artışla 9.659,48 puandan tamamladı.