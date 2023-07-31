Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 7.240,40 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 7.240,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.067,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 75,86 puan ve yüzde 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.117,09, en yüksek ise 7.243,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,22, teknoloji endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,06 ve sanayi endeksi yüzde 2,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Koç Holding oldu.

Borsa haftaya rekor ile başladı!Borsa haftaya rekor ile başladı!Ekonomi

ALTININ ONSU DOLAR SEVİYESİNDE

Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde, Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 142,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, avro 29,7620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Toplurulu: "Türkiye ve İran ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkartabilir"Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Toplurulu: "Türkiye ve İran ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkartabilir"Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ekonomi # borsa
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Bisiklet egzersizi hareketlerini yanlış yapıyoruz!
2 Ali Cabbar ile zirve oldu!
3 Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmezdi...
4 Yağ çekmeyen lokum gibi pişi tarifi!
5 Canan Karatay'dan bağırsak boşaltan karışım!