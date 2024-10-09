Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Gün içinde en düşük 8.901,22 puanı, en yüksek 9.132,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 9.132,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 125,83 puan ve yüzde 1,25 kazançla 10.171,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 35'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 614 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 614 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 852 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,39, bileşik getirisi de yüzde 42,07 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1712 lira, satışta 34,3081 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1864 lira, satışta 34,3234 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 149,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.