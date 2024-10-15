Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Gün içinde en düşük 8.685,23 puanı, en yüksek 8.890,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8.860,30 puandan tamamladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,11 puan artarak 8.860,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.685,23 puanı, en yüksek 8.890,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8.860,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 2,13, sanayi endeksi yüzde 1,49 ve teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,23 puan ve yüzde 1,91 kazançla 9.911,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 Altının ons fiyatı 2 bin 663 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre değişmeyerek 3 milyon 40 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,09, bileşik getirisi de yüzde 42,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1779 lira, satışta 34,3148 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1795 lira, satışta 34,3164 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 149,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

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