Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

BIST 100 endeksi, güne 16,26 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.018,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.783,51 puanı, en yüksek 9.070,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 8.793,61 puandan tamamladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,73 puan azalarak 8.793,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 268,22 puan ve yüzde 2,67 kayıpla 9.766,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 81'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 716 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 716 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 3 milyon 100 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,04, bileşik getirisi de yüzde 42,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1546 lira, satışta 34,2915 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0916 lira, satışta 34,2282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

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