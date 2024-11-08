Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 238,69 puan artarak 9.184,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,73 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 8.939,40 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.927,94 puanı, en yüksek 9.195,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 9.184,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,31, hizmetler endeksi yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,86 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 300,32 puan ve yüzde 3,04 kazançla 10.163,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı,13'ü geriledi. Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 692 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 692 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 azalarak 2 milyon 950 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2375 lira, satışta 34,3746 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1525 lira, satışta 34,2893 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 152,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.