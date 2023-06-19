Piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

BIST 100 endeksi, güne 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.485,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.269,08, en yüksek 5.485,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,77 azalışla 5.269,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi endeks yüzde 3,17, teknoloji endeksi yüzde 3,80, sanayi endeksi yüzde 3,80 ve mali endeks yüzde 3,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 230,51 puan ve yüzde 3,78 düşüşle 5.874,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.950 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.950 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 kayıpla 1 milyon 477 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6205 lira, satışta 23,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 141,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 76 dolardan işlem görüyor.