Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 169,06 puan azalarak 7.602,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,10 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 7.820,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.602,24, en yüksek 7.831,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 7.602,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 2,42 ve sanayi endeksi yüzde 2,09 azalış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,98 puan ve yüzde 2,63 düşüşle 8.095,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.916 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.916 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 5,04 üzerinde 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1546 lira, satışta 27.2634 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.1486 lira, satışta 27.2574 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 82,9 dolardan işlem görüyor.