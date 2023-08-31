Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,80 puan artarak 7.917,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,44 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.964,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.880,56, en yüksek 8.005,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 7.917,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 0,53 ve teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,28 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 8.410,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 36'sı geriledi. Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Tüpraş ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.943 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.943 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 1 milyon 680 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 145,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 85,9 dolardan işlem görüyor.