Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 156,77 puan azalarak 7.961,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,29 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.961,98, en yüksek 8.139,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 azalışla 7.961,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 220,21 puan ve yüzde 2,56 düşüşle 8.372,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 64'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.928 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,1 artışla 1 milyon 701 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9111 lira, satışta 27,0190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8881 lira, satışta 26,9958 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2400, dolar/yen paritesi de 147,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 93,2 dolardan işlem görüyor.