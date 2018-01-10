- Borsa, yüzde 1,25 değer kaybederek 113.589,45 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 161 bin 700 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.433,35 puan azalışla 113.589,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 210,50 puan ve yüzde 0,18 azalarak 114.812,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.300,22 puan ve yüzde 1,13 değer kaybederek 113.722,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 112.884,40 puanı, en yüksek 114.856,57 puanı gören endeks, günü yüzde 1,25 azalışla 113.589,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 1,67 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.954,74 puan ve yüzde 1,39 azalarak 138.730,94 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 118'i prim yaptı, 252'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.320,30 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.320,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 161 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7818 lira, satışta 3,7969 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7527 lira, satışta 3,7678 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,00'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,42'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 611 milyon 14 bin 421,52 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 147 milyon 678 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1995, sterlin/dolar paritesi 1,3524, dolar/yen paritesi de 111,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69 dolardan işlem görüyor.

