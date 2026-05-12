Piyasalarda hareketlilik: 12 Mayıs Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticari restleşmeler ile İran merkezli jeopolitik risklerin gölgesinde, döviz kurları yeni güne temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve enerji piyasasındaki arz endişeleri, kurların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Piyasalarda hareketlilik: 12 Mayıs Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde ABD Doları, Türk Lirası karşısında yatay seyreden ancak yukarı yönlü isteğini koruyan bir tablo çiziyor. Serbest piyasada 45,39 TL seviyelerinde dengelenen dolar, küresel endekslerdeki stabilizasyon sayesinde üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletti. Analistler, ABD’den gelecek ticari güvencelerin ve diplomatik trafiğin kısa vadeli rotada ana belirleyici olacağını öngörüyor.

EURO KANADINDA PARİTE ETKİSİ

Avrupa para birimi Euro, parite hareketlerine bağlı olarak güne hafif bir geri çekilmeyle başladı. Euro/Dolar paritesinin 1,17 bandında seyretmesi, Euro/TL kurunu 53,40 TL seviyelerine çekti. Ticari bankacılık sistemlerinde zaman zaman alış-satış makasları açılsa da, serbest piyasada kâr satışlarının ağırlık kazandığı gözleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU RAKAMLARI

12 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekildedir:

ABD Doları alış 45,38 TL ve satış 45,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro alış 53,40 TL ve satış 53,43 TL seviyesinde dengelenmiş durumda. İngiliz Sterlini alış 61,70 TL ve satış 61,75 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Tarlada kan donduran manzara! Boğazında kesi izi olan 63 yaşındaki adam ölü bulunduTarlada kan donduran manzara! Boğazında kesi izi olan 63 yaşındaki adam ölü bulunduYurt
35 ilde eş zamanlı baskın! Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli35 ilde eş zamanlı baskın! Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeliGündem
dolar Euro
Günün Manşetleri
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar
350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı
Sürücülere gece yarısı şoku! Motorine dev zam geldi Sürücülere gece yarısı şoku! Motorine dev zam geldi