Piyasalarda hareketlilik: 12 Mayıs Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde ABD Doları, Türk Lirası karşısında yatay seyreden ancak yukarı yönlü isteğini koruyan bir tablo çiziyor. Serbest piyasada 45,39 TL seviyelerinde dengelenen dolar, küresel endekslerdeki stabilizasyon sayesinde üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletti. Analistler, ABD’den gelecek ticari güvencelerin ve diplomatik trafiğin kısa vadeli rotada ana belirleyici olacağını öngörüyor.

EURO KANADINDA PARİTE ETKİSİ

Avrupa para birimi Euro, parite hareketlerine bağlı olarak güne hafif bir geri çekilmeyle başladı. Euro/Dolar paritesinin 1,17 bandında seyretmesi, Euro/TL kurunu 53,40 TL seviyelerine çekti. Ticari bankacılık sistemlerinde zaman zaman alış-satış makasları açılsa da, serbest piyasada kâr satışlarının ağırlık kazandığı gözleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU RAKAMLARI

12 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekildedir:

ABD Doları alış 45,38 TL ve satış 45,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro alış 53,40 TL ve satış 53,43 TL seviyesinde dengelenmiş durumda. İngiliz Sterlini alış 61,70 TL ve satış 61,75 TL seviyesinden alıcı buluyor.