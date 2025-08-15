Piyasalarda hareketlilik: 15 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları

Yeni günde dolar 40,8106 TL alış, 40,8940 TL satış fiyatından işlem görürken, euro 47,8288 TL seviyelerinde seyrediyor.

Vatandaşlar, yatırımcılar ve iş dünyası, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ederken; altın ve dövizdeki dalgalanmalar iç ve dış piyasada gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün doların efektif kurunu alışta 40,6809, satışta 40,8439 TL olarak açıkladı. Önceki gün ise bu rakamlar alışta 40,6288, satışta 40,7916 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla:

Euro/Dolar paritesi: 1,1650

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3540

Dolar/Yen paritesi: 147,70

Piyasalardaki hareketliliğin, hafta boyunca süreceği öngörülüyor.