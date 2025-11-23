Piyasalarda kritik sabah! Dolar kaç TL? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro’da sabah saatlerindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. 23 Kasım 2025 Pazar günü güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Döviz piyasasında pazar sabahı itibarıyla hareketlilik sürüyor. İç ve dış gelişmelerin etkisiyle kur tarafındaki dalgalanmalar devam ederken, vatandaşlar ve yatırımcılar Dolar/TL ve Euro/TL seviyelerini yakından izliyor.

23 Kasım 2025 Pazar sabahında doların 42,3967 TL alış, 42,4793 TL satış seviyelerinden işlem gördüğü bildiriliyor. Euro ise aynı saatlerde 48,9422 TL düzeyinde seyrediyor.

Döviz cephesindeki fiyatlamaların gün içinde de takip edilmeye devam edeceği belirtilirken, kur tarafındaki dalgalanma pazar günü boyunca yatırımcıların odağında olacak.

