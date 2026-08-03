Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 1

İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurlarındaki değişimler yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 2

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları olası bir anlaşmaya fırsat tanımak amacıyla ertelemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle pazartesi günü yükseliş kaydetti. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.206 TL, ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden başladı.

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 3

3 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın satış fiyatları

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 4

Haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla birlikte güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 6.206,39 TL

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.128,00 TL

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 20.256,00 TL

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.326,00 TL

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Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.066,01 Dolar

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