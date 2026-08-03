Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.
İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurlarındaki değişimler yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları olası bir anlaşmaya fırsat tanımak amacıyla ertelemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle pazartesi günü yükseliş kaydetti. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte gram altın güne 6.206 TL, ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden başladı.
3 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın satış fiyatları
Haftanın ilk gününde piyasaların açılmasıyla birlikte güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.206,39 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.128,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.256,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.326,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.066,01 Dolar