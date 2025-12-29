Piyasalarda rüzgar tersine döndü! Altın ve gümüşte geri çekilme başladı
Değerli metaller piyasasında tarihi zirvelerin ardından ibre aşağı döndü. Ons gümüşün 80 doları aştığı, altının rekor tazelediği haftanın açılışında yaşanan geri çekilmenin arkasında, Washington-Kiev hattından gelen "barış" mesajları ve kar satışları etkili oldu.
Haftaya düşüşle başlayan spot altın, yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 512,74 dolar seviyesine geriledi.
Sarı metal, cuma günü 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda 4 bin 472 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gözlemlendi.
ABD altın vadeli işlemleri de benzer bir tablo çizerek yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 536,40 dolara düştü.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altın tarafındaki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,3'lük düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 230 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gün içinde gram altın fiyatının 6 bin 174 lira seviyesine kadar gerilediği görüldü.
Yılın en çok kazandıran emtiası gümüşte ise volatilite yüksek seyretti. Seansın erken saatlerinde 83,62 dolar ile tarihi zirvesini gören spot gümüş, günü yüzde 1,3 düşüşle 78,12 dolar seviyesinde sürdürdü.
Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 181 artış kaydederek altını geride bıraktı ve yılın yıldızı oldu. Bu yükselişte ABD’de "kritik mineral" olarak sınıflandırılması, arz kısıtları, düşük stok seviyeleri ile artan sanayi ve yatırım talebi belirleyici rol oynadı.
TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ PİYASALARI ETKİLEDİ
Fiyatlardaki geri çekilmenin ana nedeni olarak jeopolitik tansiyonun düşmesi ve yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi gösteriliyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kar satışları ile Trump ve Zelenskiy arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını" söylemişti.
ALTININ 2025 RALLİSİ VE BEKLENTİLER
Cnbce tarafından derlenen verilere göre, altın 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek şu ana kadar yüzde 72 değer kazandı ve birçok kez rekor tazeledi.
Bu ralliye ABD’de faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın alımlarını artırması ve ETF’lere yönelik güçlü girişler destek verdi. Piyasalar, gelecek yıl ABD’de iki faiz indirimi daha beklemeye devam ediyor.
5 BİN DOLAR HEDEFİ
Analist Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki başkanının daha güvercin bir politika izlemesi durumunda, altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti. Waterer, gümüş için ise "Faiz indirimleri, güçlü sanayi talebi ve arz sıkıntılarının devam etmesi, 2026’da fiyatları 100 dolara taşıyabilecek bir zemin oluşturabilir" yorumunu yaptı.
Diğer değerli metallerde de düşüş eğilimi hakimdi. Gün içinde 2.478,50 dolar ile rekor kıran spot platin, yüzde 0,4 gerileyerek 2.441,20 dolara indi. Paladyum ise yüzde 8’lik sert bir düşüş yaşayarak 1.771,99 dolara kadar geriledi.