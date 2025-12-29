Piyasalarda rüzgar tersine döndü! Altın ve gümüşte geri çekilme başladı

5 BİN DOLAR HEDEFİ

Analist Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki başkanının daha güvercin bir politika izlemesi durumunda, altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti. Waterer, gümüş için ise "Faiz indirimleri, güçlü sanayi talebi ve arz sıkıntılarının devam etmesi, 2026’da fiyatları 100 dolara taşıyabilecek bir zemin oluşturabilir" yorumunu yaptı.