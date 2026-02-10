Piyasalarda son durum: 10 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

FİYAT FARKI 8 BİN 500 DOLARA İNDİ

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat makasının bir miktar daraldığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 1 kilogram altın bazında 12 bin 500 dolara kadar tırmanan fiyat farkı, bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar geriledi.