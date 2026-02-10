Piyasalarda son durum: 10 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 10 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Ekranlarda gram altın 7.065 TL seviyesinden, ons altın ise 5.035 dolar civarından işlem görüyor. Serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da ise durum farklı; fiziki gram altının satış fiyatı 7.415 TL seviyelerinde bulunuyor.
FİYAT FARKI 8 BİN 500 DOLARA İNDİ
Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat makasının bir miktar daraldığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 1 kilogram altın bazında 12 bin 500 dolara kadar tırmanan fiyat farkı, bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar geriledi.
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 10 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.050,04 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.079,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.151,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.700,06 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.080,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 119.615,95 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.024,15 dolar