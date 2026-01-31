Piyasalarda son durum: 31 Ocak gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 31 Ocak 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...

İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, hafta sonu da yatırımcıların yakın takibinde.

Vatandaşlar, 31 Ocak 2026 Cumartesi gününe başlarken "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.

Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 31 Ocak 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 6.788,96 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.097,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.195,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.753,94 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.204,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 122.258,73 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.849,83 dolar

