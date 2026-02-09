Piyasalarda son durum: 9 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ocak ayında gerçekleşen bu fon akışı tarihi bir zirveyi işaret ediyor. Kaydedilen 120 tonluk ve 19 milyar dolarlık giriş, aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek talep olarak kayıtlara geçti.