Piyasalarda son durum: 9 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 9 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 7.020 TL seviyesinden işlem görmeye başlarken, ons altın ise 5.010 dolar seviyesinden haftaya giriş yaptı.
19 MİLYAR DOLARLIK DEV GİRİŞ
Piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen temel veri Dünya Altın Konseyi tarafından açıklandı. Konsey, ocak ayında küresel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) 120 tonluk giriş olduğunu duyurdu. Bu miktarın parasal karşılığının yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ocak ayında gerçekleşen bu fon akışı tarihi bir zirveyi işaret ediyor. Kaydedilen 120 tonluk ve 19 milyar dolarlık giriş, aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek talep olarak kayıtlara geçti.
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 9 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar