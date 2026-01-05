Piyasalarda tansiyon yükseldi: Altın yeni haftaya nasıl başladı?
ABD’nin Maduro’ya yönelik operasyonu sonrası küresel piyasalarda tansiyon yükseldi, güvenli liman altına talep patladı. Yeni haftaya hızlı başlayan gram ve ons altında ibre yukarı döndü.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon, küresel piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, bu talep artışı altın fiyatlarına doğrudan yansıdı. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.
HAFTAYA YÜZDE 1,8'LİK ARTIŞLA BAŞLADI
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendi. Gram altın yeni haftaya 6.100 TL seviyesinden, ons altın ise 4.410 dolardan giriş yaptı. Cuma günkü kapanış verileriyle kıyaslandığında, fiyatlarda yaklaşık yüzde 1,8 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.
Piyasalardaki hareketlilik, altın alım satımı yapacak vatandaşların da gündeminde. Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” ve “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt aranıyor.
İşte 5 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde oluşan güncel tablo...
Gram altın satış fiyatı: 6.099,06 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.533,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.073,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.197,85 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.953,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.310,57 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.400,57 dolar