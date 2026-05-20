Pompa fiyatları yenilendi! 20 Mayıs Çarşamba benzin, motorin Ve LPG pompa fiyatları

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki anlık hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Günlük yakıt maliyetlerini ve bütçelerini hesaplamak isteyen sürücüler, sabahın ilk saatlerinden itibaren pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG litre satış fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 68.86 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL

