Ukrayna Türkiye'den İnsansız Hava Aracı alacak. İki ülke arasında İHA alımına yönelik anlaşma imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.



Poroşenko açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.



Açıklamada; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İHA alımı konusunda daha önce anlaşmaya vardıklarını belirten Poroşenko, "İHA'ların yüksek teknoloji özelliklerine sahip olduğuna" dikkat çekti.



Poroşenko, "Yüksek teknolojik özelliklerin yanı sıra zırhlı araçların, savunma amaçlı inşa edilmiş askeri yapıların ve deniz hedeflerinin imha edilmesinde bu araca yüksek hassasiyetli roketler de ilave edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



ulusal.com.tr