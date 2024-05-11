POS cihazlarından yapılan tahsilat tutarları mercek altında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının POS cihazlarına yönelik yaptığı incelemenin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Mehmet Şimşek, POS cihazları üzerinden tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişinin tespit edildiğini belirtti.

Mehmet Şimşek, 3 bin 662 kişinin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesinin sağlandığını açıkladı.

Denetim çalışmalarında çarpıcı örneklere rastlandığını da anlatan Şimşek, "Denetimlerde vergi mükellefi olmadan 1 milyon liranın üzerinde POS hasılatı elde eden 81 kişi bulundu." dedi.

Bakan Şimşek, benzer çalışmanın 2023 yılı verileri üzerinden de yapıldığını belirtirken, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." diye konuştu.