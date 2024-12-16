Poşet fiyatlarına zam mı geliyor? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019'da ücretli hale getirilmişti. 5 yıldır devam eden uygulamayla birlikte plastik poşetler 25 kuruştan satışa sunuluyor.

Yeni yılda plastik poşet fiyatlarının artacağı yönündeki haberlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorumun gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir." denildi.