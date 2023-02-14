Prefabrik yapıda KDV indirimi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

KONTEYNER EV VE PREFABRİK YAPI İHRACATI YASAKLANDI

icaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.