banner999
Facebook ve Instagram Çöktü
Facebook ve Instagram Çöktü
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Prim borçlarına taksit imkânı
Prim borçlarına taksit imkânı
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'

Prim borçlarına taksit imkânı

Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerin prim borçlarını taksitlendirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek, 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Prim borçlarına taksit imkânı

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen sene çıkarılan torba kanunla getirilen "uyumlu mükelleflerin borcunun taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme"nin ayrıntılarını belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Buna göre, zor durumdaki işverenler son 1 yıla ait prim borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Düzenlemeden, son 3 yıla ait prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş  ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan iyi niyetli mükellefler yararlanabilecek.

Önce "uyumlu" prim borçluları tespit edilecek, sonrasında ise "çok zor durum" hali incelenecek.

Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.