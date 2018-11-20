Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerin prim borçlarını taksitlendirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek, 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen sene çıkarılan torba kanunla getirilen "uyumlu mükelleflerin borcunun taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme"nin ayrıntılarını belirledi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada düzenlemenin detaylarını paylaştı.



Buna göre, zor durumdaki işverenler son 1 yıla ait prim borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.



Düzenlemeden, son 3 yıla ait prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan iyi niyetli mükellefler yararlanabilecek.



Önce "uyumlu" prim borçluları tespit edilecek, sonrasında ise "çok zor durum" hali incelenecek.



Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.



ulusal.com.tr

