Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” isimli yeni kitabının tanıtımını Borusan Holding ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Rumelihisarı’ndaki Perili Köşk’te gerçekleştirilen kahvaltılı tanıtıma basın mensuplarının yanı sıra Borusan Kocabıyık Vakfı eski Müdürü Nihan Alptekin de katıldı.TAVAK’ın yürüttüğü araştırmaya dayanan kitabını anlatan Şen, gastronomi, spor, turizm ve lojistik olarak beş konu, 13 ana sektör ve 53 alt sektöre ayırdığı kültür ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki önemli yerine dikkat çekti.Bu sektörlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın %6.4’ünü oluşturduğunu vurgulayan Şen, rakamsal olarak Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir yer tuttuğunu belirtti. Türkiye’nin bu bağlamda gelecek vaat ettiğini söyleyen TAVAK Başkanı, nicelikteki ilerlemenin nitelikte tam olarak karşılık bulmaması ve sözkonusu sektörlere katkının çok büyük bir kısmının dar bir kesimden gelmesi gibi problemlerin de TAVAK’ın yaptığı araştırmaya yansıdığını sözlerine ekledi.Devletin bu anlamda yeterli derecede aktif olmadığının, AKM’nin hâlâ kapalı olması örneğiyle altını çizen deneyimli siyasetçi ve akademisyen, bu alandaki araştırmalarının ilerleyen senelerde de süreceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.