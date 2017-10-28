İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Erdoğan ile Putin görüştü
Erdoğan ile Putin görüştü
Kurultaya katıldı, ön sıralardan takip etti!
Kurultaya katıldı, ön sıralardan takip etti! "İyi Parti, proje partisi"
İhracatçıdan ithalatı durdurma önerisi
İhracatçıdan ithalatı durdurma önerisi

Prof. Dr. Faruk Şen “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” kitabını tanıttı

Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” isimli yeni kitabının tanıtımını Borusan Holding ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Faruk Şen “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” kitabını tanıttı
Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” isimli yeni kitabının tanıtımını Borusan Holding ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Rumelihisarı’ndaki Perili Köşk’te gerçekleştirilen kahvaltılı tanıtıma basın mensuplarının yanı sıra Borusan Kocabıyık Vakfı eski Müdürü Nihan Alptekin de katıldı.



TAVAK’ın yürüttüğü araştırmaya dayanan kitabını anlatan Şen, gastronomi, spor, turizm ve lojistik olarak beş konu, 13 ana sektör ve 53 alt sektöre ayırdığı kültür ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki önemli yerine dikkat çekti.



Bu sektörlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın %6.4’ünü oluşturduğunu vurgulayan Şen, rakamsal olarak Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir yer tuttuğunu belirtti. Türkiye’nin bu bağlamda gelecek vaat ettiğini söyleyen TAVAK Başkanı, nicelikteki ilerlemenin nitelikte tam olarak karşılık bulmaması ve sözkonusu sektörlere katkının çok büyük bir kısmının dar bir kesimden gelmesi gibi problemlerin de TAVAK’ın yaptığı araştırmaya yansıdığını sözlerine ekledi.



Devletin bu anlamda yeterli derecede aktif olmadığının, AKM’nin hâlâ kapalı olması örneğiyle altını çizen deneyimli siyasetçi ve akademisyen, bu alandaki araştırmalarının ilerleyen senelerde de süreceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #Faruk Şen #kaynak yayınları #türkiye #ekonomi #kitap #tavak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika haberleri: İstanbul'da AVM'de şüpheli araç paniği: 2 gözaltı
Sonraki Haber
İşte Melih Gökçek'in 23 yıllık serüveni
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.