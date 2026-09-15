Promosyon yarışı yeniden başladı! Emeklilere en yüksek ödemeyi bakın hangi banka yapıyor
2026 emekli promosyonlarında Eylül ayı rakamları netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak ya da mevcut taahhütlerini yenileyerek 35 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödeme imkanından faydalanabiliyor. İşte banka banka güncel promosyonlar...
Emeklilikte maaş bankası seçimi, Eylül ayı itibarıyla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı ya da mevcut banka taahhüdünü yenilemeyi planlayan emekliler, bankaların güncellediği promosyon kampanyalarını mercek altına alıyor. Kampanyalardan yararlanmak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bankaların belirlediği şartları yerine getirdiğinde 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödeme alabiliyor.
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları, maaş miktarına göre kademeli olarak belirleniyor. Kimi banka sadece nakit promosyon öderken, kimi banka ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ya da ek hesap gibi şartların yerine getirilmesini toplam tutarın artmasına bağlıyor.
Eylül 2026 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon rakamları şöyle:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşını bankadan alması şartıyla maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi yapıyor. Buna göre 0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ödeniyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda ise ödeme 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.
HALKBANK
Halkbank da benzer bir yapı izliyor. Emekli maaşını bankadan alan müşterilere 10.000-14.999 TL aralığındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL aralığındaki maaşlar için 10.000 TL promosyon ödeniyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda ödeme tutarı 12.000 TL'ye ulaşıyor.
AKBANK
Akbank, Eylül 2026 döneminde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik kampanyasını sürdürüyor. Maaşını Akbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler kampanyadan faydalanabiliyor. Maaş tutarına göre 0-9.999 TL arasına 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 15.000 TL promosyon ödeniyor. Bankanın kampanyaya dahil olmak isteyen emeklilerden istediği şart ise net: Maaşın 3 yıl boyunca Akbank'tan alınacağına dair taahhüt vermek gerekiyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ürün ve hizmetlere bağlı ek ödeme seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda 0-9.999 TL arası maaş alan emekliler için toplam ödeme 23 bin TL'ye, 10.000-14.999 TL arasında 26 bin TL'ye, 15.000-19.999 TL arasında 32 bin TL'ye ulaşıyor. 20 bin TL ve üzeri maaşlarda ise toplam tutar 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ek ödemelerden yararlanabilmek için kampanyada belirtilen ürün ve hizmet koşullarının tamamlanması gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, maaşını bankaya taşıyan emeklilere maaş tutarına göre değişen nakit promosyon ve bonus imkanı sunuyor. 0-9.999 TL arası maaşlara 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arası maaşlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arası maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaşlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme yapılıyor. Banka ayrıca emekli yakınını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül veriyor. Toplam ödeme, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre farklılaşıyor.
ING
ING, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek promosyon ve ödül fırsatlarının devreye girmesiyle toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Bu üst limite ulaşmak isteyen emeklilerin, bankanın belirlediği ek ürün ve hizmet şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödüyor. Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek şartlarla promosyon tutarı yükseltilebiliyor. Buna göre 0-9.999 TL arası maaşlara 9.700 TL, 10.000-14.999 TL arası maaşlara 14.700 TL, 15.000-19.999 TL arası maaşlara 18.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlara ise 21.400 TL ödeniyor. Bankanın referans kampanyasında yeni emekli maaş müşterisi kazandıranlara kişi başına 1.075 TL'ye kadar ödül veriliyor; bu ödülün eklenmesiyle en yüksek maaş grubunda toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre farklı promosyon ödemesi yapıyor. Standart promosyona ek ödüllerin de eklenmesiyle toplam tutar 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Maaşı 0-9.999 TL arasında olanlar toplam 20 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 24 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 27 bin TL alıyor; 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 30 bin TL'ye varan toplam promosyondan yararlanabiliyor. Ek ödemelerde KMH kullanımı, iki adet fatura talimatı ve kredi kartı aktifliği gibi şartlar aranıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan ya da ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Eylül ayına özel kampanyada ilk kez verilen iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL MaxiPuan tanınırken, ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartına başvurup belirlenen harcama şartını sağlayan emeklilere 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilere Eylül 2026 döneminde 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar olan maaşlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasına 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasına 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılan belirli harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi şartlarla 10 bin TL'ye varan ek bonus kazanılabiliyor. Bu sayede toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerliliğini koruyor.