Promosyon yarışı yeniden başladı! Emeklilere en yüksek ödemeyi bakın hangi banka yapıyor

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilere Eylül 2026 döneminde 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar olan maaşlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasına 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasına 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılan belirli harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi şartlarla 10 bin TL'ye varan ek bonus kazanılabiliyor. Bu sayede toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerliliğini koruyor.