PSA Grubu, bünyesinde barındırdığı Peugeot, Citroen ve Opel/Vauxhall markaları için "hayatın içinden, farklı ve dinamik yaşam tarzlarını yansıtan model" anlamına gelen, yeni nesil bir LAV (Leisure Activity Vehicle) ürün gamını pazara sunmaya hazırlanıyor.

PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup "Push-to-Pass" planı kapsamındaki ortak model stratejisinin bir parçası olarak yeni ürün atağını sürdürüyor.

Avrupa LAV araç sınıfının öncüsü ve lideri konumunda olan PSA Grubu, bünyesinde barındırdığı farklı markaların kimlik ve karakterine uygun 3 yeni ürünle liderliğini pekiştirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Peugeot, Citroen ve Opel/Vauxhall markalarının farklı konumlandırılmasını yansıtan ve 3 farklı araç için uygulanan, tek bir ürün geliştirme programı, müşteri gereksinimlerine ve kullanım şekillerine mümkün olan en iyi çözümü sunarken, araç geliştirmeye ayrılan yatırımların ve kaynakların verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Verimlilik, manevra kabiliyeti, konfor ve güvenlik noktasında LAV segmentinin standartlarını yeniden belirlemek üzere yeni ürün gamı için yenilikçi bir platform geliştirildi. EMP2 platformu esas alınarak geliştirilen yeni modeller, en güncel motor ve güç aktarma organları ile en gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.

Yeni araç ürün gamı LAV müşterilerine, kullanım kolaylığı, modülerlik ve bagaj hacmi bakımından pazardaki en yüksek standartları sunan özelliklerle yollara çıkıyor.

LAV müşterilerinin beklentilerinin tamamını karşılamak üzere yeni araç ürün gamı 5 veya 7 kişilik oturma kapasitesine sahip iki farklı uzunlukta üretiliyor.



İspanya ve Portekiz'de üretilecek

Her bir markaya özgü karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındıran yeni LAV tipi araçların dış tasarımı, yüksek ve dik motor kaputu ile dengeli ve dinamik gövde orantıları sergilerken, modern, kompakt, sağlam ve güvenli bir görünüm ortaya koyuyor.

Ayrıca her bir araç, markasının karakteristik niteliklerini yansıtan ve marka aidiyetine vurgu yapan, markaya özgü bir iç mekan tasarımıyla dikkati çekiyor. Her bir araç ileriki günlerde kendi markası tarafından lanse edilecek.

4 markanın her bir modeli de Vigo (İspanya) ve Mangualde (Portekiz) tesislerinde üretilecek. Yeni ürün gamına olan talebi karşılamak üzere gelecek aylarda Vigo'da dördüncü ve Mangualde'de ise üçüncü bir ekip devreye alınacak.

İberya Endüstri Bölgesi'nde yer alan ve üretim performansı açısından PSA Grubu'nun en yüksek standartlarını karşılayan iki tesiste yeni modelleri üretmek üzere kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Baskı hatlarındaki otomatik depolama sistemi, yapay zekaya sahip geometrik kalite kontrolü, robotlar ve otonom hareket eden araçlar gibi yenilikçi çözümleri bünyesinde barındıran her iki tesis de "Fabrika 4.0" normlarını karşılıyor.

Gelecek birkaç ay içerisinde binek versiyonların ticari türevleri de üretim programına dahil edilecek.