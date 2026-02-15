PTT'den emekliye 14 bin TL geri ödemesiz nakit desteği: İşte başvuru şartları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekliler için PTT nakit destek kampanyasını duyurdu. Maaşını 3 yıl boyunca PTT’den almayı taahhüt eden ve ek şartları yerine getiren emeklilere, toplamda 14 bin TL'ye kadar geri ödemesiz nakit ödeme yapılacak. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.
Şartları yerine getiren emeklilere, toplamda 14 bin TL'ye kadar geri ödemesiz nakit ödeme yapılacak. İşte başvurunun ayrıntıları...
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor” dedi.
6 BİN LİRA DESTEK ŞARTI
Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira destek sağlandığını belirtti.
Ayrıca PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlanacak.
Ayrıntıları paylaşan Uraloğlu, "PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.
Başvurular nereden yapılacak?
Kampanya başvuruları emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılabilecek.