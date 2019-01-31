PTT tarafından harp ve gazi aylığı ek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, ödemelerin 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren PTT işyerlerinde olduğu ifade edildi

PTT tarafından harp ve gazi aylığı ek ödemelerine dair açıklama yapıldı.



PTT tarafından yapılan duyuruda, "Harp ve Gazi aylığı ek ödemeleri 5000'i aşkın noktasıyla 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren PTT işyerlerinde" denildi



PTT'nin açıklaması şöyle:



"Devletimiz tarafından harp ve vazife malullerine 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla yapılacak ek ödemeler anlaşmalı banka ve 5 bini aşkın noktasıyla daima yanı başınızda olan PTT şubelerinden teslim alınabilecek.



Harp ve vazife malulüne ek ödemeler kapsamında, devlet tarafından bu sene toplam 58 bin 593 kişiye maluliyet dereceleri ve göstergelerine göre ödeme yapılacak.



1 Şubat'ta yapılacağı duyurulan ek ödemeler en yakın PTT şubelerinden teslim alınabileceği gibi, PTTKart kullanıcıları hesaplarına yatan miktarı PTTmatiklerden ve diğer banka ATM lerinden de kolaylıkla temin edebilirler."



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