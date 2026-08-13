Quick Sigorta, Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verilirken, 1,6 trilyon TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

GİB tarafından açıklanan Türkiye genelindeki ilk 100 mükellef listesine bu yıl ilk kez Quick Sigorta da girdi. Quick Sigorta, 2 milyar 292 milyon 130 bin 914 TL kurumlar vergisi tahakkukuyla Türkiye genelinde 66’ncı sırada yer aldı.

2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri arasında sigorta ve emeklilik sektöründen toplam 12 şirket bulunurken Quick Sigorta, hayat dışı sigorta şirketleri arasında 6’ncı sıraya yerleşti.

HALKA ARZIN ARDINDAN VERGİ ROKERTMENLİĞİ

Quick Sigorta’nın vergi rekortmenleri arasına girmesi, şirketin halka arzını tamamladığı dönemin hemen ardından geldi.

29 Temmuz’da talep toplama süreci başlayan Quick Sigorta, halka arzını başarıyla tamamlayarak 6 Ağustos’ta düzenlenen gong töreniyle halka açıldı. Ortak satışı içermeyen ve tamamı sermaye artırımına dayanan halka arzda şirket sermayesinin yüzde 10,03’üne karşılık gelen payların yüzde 60’ı bireysel, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

''ÜRETTİĞİMİZ DEĞERİ ÜLKEMİZLE PAYLAŞARAK BÜYÜYORUZ''

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın 9 yıllık geçmişinde ulaştığı noktayı değerlendirirken, halka arz ile vergi rekortmenliğinin aynı döneme denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

Yaşar şöyle konuştu:

“Quick Sigorta’yı kurarken uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme modeli hedefledik. Bugün 9 yıllık genç bir şirket olarak Türkiye’nin en fazla kurumlar vergisi tahakkuk eden ilk 100 şirketi arasında 66’ncı, hayat dışı sigorta şirketleri arasında ise 6’ncı sırada yer almak bizim için önemli bir gurur.

Bu tabloyu yalnızca bir vergi sıralaması olarak görmüyorum. Bir şirketin büyümesi kadar, ürettiği ekonomik değerin ülkesine nasıl döndüğü de önemli. Vergimizi ödüyor, istihdam yaratıyor, binlerce acentemizle birlikte ekonomik faaliyet oluşturuyor, milyonlarca sigortalının riskini üstleniyoruz. Büyüdükçe ülke ekonomisine sağladığımız katkı da büyüyor.

Halka arzımızda ortak satışı yapmayarak kaynağın tamamını şirkete bırakmamız da aynı anlayışın bir sonucuydu. Halka arzımızın hemen ardından Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında yer almamız; sürdürülebilir büyüme, kârlılık, güçlü sermaye ve kurumsallaşma anlayışımızın somut sonuçlarından biri oldu.

Finans ve sanayinin Türkiye’deki en büyük kuruluşlarıyla aynı listede yerli sermayeli bir sigorta şirketi olarak yer almaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Büyürken ülkemize daha fazla katkı sağlayan, kazandıkça sermayesini güçlendiren ve oluşturduğu değeri yatırımcılarıyla paylaşan bir Quick Sigorta için çalışmaya devam edeceğiz.”

Quick Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Mart 2026 verilerine göre 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü, 25,1 milyar TL özsermayesi, 30 milyonu aşan poliçesi ve 9 bine yaklaşan acente ağıyla Türkiye’nin en büyük 5 hayat dışı sigorta şirketi arasında yer alıyor.