Rakam belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını yüzde 0,89 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte, yılın ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,18 olarak kesinleşti.

EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN YENİ RAKAM

Ortaya çıkan yüzde 12,18'lik oran, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan zam olarak yansıtılacak. Bu artış oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, kök aylığı 16 bin 881 liranın altında kalan ve maaşları Hazine desteğiyle bu taban tutara tamamlanan emeklilerin yeni aylığı belirlendi. Mevcut tutarın yüzde 12,18 oranında artırılmasıyla en düşük emekli maaşı 18 bin 937 liraya yükselecek.

MECLİS DÜZENLEMESİ ŞART

Ancak hesaplanan bu artışın maaşlara yansıması otomatik olarak gerçekleşmiyor. 18 bin 937 liralık yeni en düşük emekli maaşının resmiyet kazanıp hesaplara yatırılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal bir düzenleme yapılması gerekecek.