Rakı fiyatlarına dev zam: İşte güncel rakı fiyatları
Ekonomide zam yağmuru durmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Batı'ya uyumlu neo-liberal ekonomi politikaları halkın sırtına vergi ve zam olarak geri dönüyor. Son olarak alkol fiyatlarında da KDV zammı ile artış oldu. İşte güncel rakıfiyatları
Alkol ve tütün ürünlerine geçtiğimiz günlede TUİK enlasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Rakı da bu fiyatlardan nasiplenirken, yüzde 14,82 oranında zam geldi. Rakı fiyatları ne kadar oldu? Yeni Rakı, Efe Rakı fiyatları ne kadar? Göbek Rakısı, Beylerbeyi Rakı Fiyatları belli oldu. işte detaylar...
ÖTV ZAMLI RAKI FİYATLARI 2023
Aşağıda 2023 yılı rakı fiyatlarını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı olan %14,82 ile artırmış olarak bulabilirsiniz:
Yeni Rakı Fiyatları:
• 35'lik Yeni Rakı: 274,50 TL
• 50'lik Yeni Rakı: 366,53 TL
• 70'lik Yeni Rakı: 492,70 TL
• 100'lük Yeni Rakı: 676,41 TL
• 150'lik Yeni Rakı: 976,97 TL
• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 297,68 TL
• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 400,77 TL
• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 526,93 TL
• 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 745,93 TL
• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 320,41 TL
• 50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 446,57 TL
• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 596,07 TL
Tekirdağ Rakı Fiyatları:
• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 285,85 TL
• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 389,33 TL
• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 527,15 TL
• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 733,74 TL
• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 285,85 TL
• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 527,15 TL
• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 331,91 TL
• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 457,81 TL
• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 618,96 TL
• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 814,28 TL
• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 343,34 TL
• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 641,66 TL
• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 446,88 TL
• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 746,83 TL
Beylerbeyi Rakı Fiyatları:
• 35’lik Beylerbeyi Teragold: 331,94 TL
• 50’lik Beylerbeyi Teragold: 458,46 TL
• 70’lik Beylerbeyi Teragold: 630,55 TL
• 100’lük Beylerbeyi Teragold: 848,56 TL
• 20’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,64 TL
• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 378,08 TL
• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 499,97 TL
• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 689,20 TL
• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 918,60 TL
• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 4592,60 TL
• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 6140,39 TL
• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 287,05 TL
• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 401,87 TL
• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 545,49 TL
• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 728,97 TL
• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 3444,60 TL
• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 5308,35 TL
• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 275,67 TL
• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 516,69 TL
• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 723,57 TL
• 70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 654,61 TL
• 70’lik Beylerbeyi Razaki: 630,55 TL
• 70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 740,77 TL