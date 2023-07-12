Rakı fiyatlarına dev zam: İşte güncel rakı fiyatları

Alkol ve tütün ürünlerine geçtiğimiz günlede TUİK enlasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Rakı da bu fiyatlardan nasiplenirken, yüzde 14,82 oranında zam geldi. Rakı fiyatları ne kadar oldu? Yeni Rakı, Efe Rakı fiyatları ne kadar? Göbek Rakısı, Beylerbeyi Rakı Fiyatları belli oldu. işte detaylar...