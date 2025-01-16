Rakı fiyatlarına yeni zam: İşte yeni fiyatlar

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 7,56 oranında artırıldı. Bu karar, alkol fiyatlarında genel bir yükselişe neden oldu. Türkiye Bira ve İçecek Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubunda yüzde 20 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece rakı fiyatları markalar ve kalitelerine göre değişmekle birlikte, en ucuz 70’lik rakının fiyatı 950 TL’den başlıyor ve 1.550 TL’ye kadar çıkıyor.

70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlıyor

Efe Rakı grubunda yapılan zamlara göre yeni fiyatlar şu şekilde:

50’lik rakı fiyatları: 1080 TL, 1199 TL, 1145 TL, 1049 TL, 925 TL

70’lik rakı fiyatları: 1400 TL, 1545 TL, 1450 TL, 950 TL, 825 TL, 749 TL, 1550 TL

Dündar, geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi Rakı grubunda da zam yapıldığını ifade etti. Beylerbeyi grubundaki yeni fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:

50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL, 1080 TL

70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL, 1400 TL

100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL, 1795 TL