Rakıya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

AK Parti'nin Batı'ya uyumlu ekonomi politikaları halkın üzerine vergi ve zam olarak geri dönüyor. Her geçen gün zam haberiyle uyanan Türk halkı, geçim sıkıntısı ile mücadele ediyor. Son olarak sigaraya gelen zammın ardından rakıya da zam geldi.

Rakıya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
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AK Part sıcak para arayışında. Batı'ya uyumlu ekonomi politikaları Türk halkını zora sokuyor. Akaryakıttan, gıda fiyatlarına her kalem ürüne zam geliyor. Son olarak sigaraya gelen zammın ardından rakıya da zam geldi. Peki rakı fiyatları ne kadar oldu?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Efe rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar maliyet zammını “Rakıya zam Efe gurubu Efe Golda zam geçişi #ZamGeldi hayırlı olsun.” diyerek paylaştı. 100 cl Efe Gold rakı 879 TL’den 915’e yükseldi.

İşte rakı fiyatları:

Rakıya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar - Resim : 1

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