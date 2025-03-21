Ramazan bayramı öncesi ATM’lerde yeni dönem! Para çekme limitleri artıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Türkiye’deki bankalar ATM üzerinden yapılan para çekme işlemlerine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Ekonomim'e göre, artan enflasyon ve bayram dönemlerinde nakit ihtiyacının yükselmesi nedeniyle, bankalar günlük para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alımlarında nakit kullanımının yoğunlaşması beklenirken, vatandaşların mağdur olmaması için birçok bankanın ATM’lerdeki günlük çekim limitlerini artıracağı öğrenildi.

GÜNLÜK ÇEKİM LİMİTİ 20 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Şu an birçok bankada ATM’den kartlı işlemle para çekme limiti 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. QR kod ile yapılan işlemlerde ise bu limit 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte:

Kartlı işlemlerle günlük para çekme limiti 15 bin TL ile 20 bin TL arasına çıkacak.

QR kodlu işlemlerde ise bazı bankalarda 30 bin TL’ye kadar çekim imkanı sunulacak.

Mobil bankacılık kullanıcıları, artırılan limitler sayesinde daha yüksek tutarlarda nakit çekim yapabilecek.

Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre, bu uygulamanın bayram dönemine özel olmayıp kalıcı hale getirilmesi de gündemde.

ATM'LERDE KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR

Son dönemde ATM’lerde küçük banknot kullanımında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Birçok bankada 10 TL ve 20 TL’lik banknotların büyük oranda ATM’lerden kaldırıldığı belirtiliyor. Bunun yerine, 200 TL’lik banknotların yaygınlaştırıldığı görülüyor.

Ayrıca bazı bankalar 50 TL ve 100 TL’lik banknotları da azaltarak yüksek meblağlı banknotlara ağırlık vermeye başladı. Bu değişiklikle birlikte, ATM’lerden çekilen para miktarının artmasına bağlı olarak vatandaşların daha az sayıda banknotla işlem yapmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Türkiye’de bankalar arasında ATM’den günlük para çekme limitleri farklılık gösteriyor. Mevcut durumda:

Çoğu banka kartlı işlemlerle 10 bin TL’ye kadar nakit çekim imkanı sunuyor.

Bazı bankalar, QR kodlu işlemler için 5 bin TL ek limit tanımlayarak toplam çekim tutarını artırıyor.

Belirli bankalarda, hem kartlı hem de QR kodlu işlemlerle 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor.

Yüksek limit uygulayan bankalar, QR kodlu işlemler için 30 bin TL’ye kadar çekim imkanı sağlıyor.

Özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacının artması nedeniyle bankaların, müşterilerine kolaylık sağlamak adına limit artırma sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.