Ramazan bayramında mesai yapacaklar dikkat: Bayramda çalışanların cebine kaç lira girecek: Çifte yevmiye nasıl hesaplanıyor?
Ramazan Bayramı tatili olan 19-22 Mart tarihleri arasında çalışacak işçilerin mesai hakları ve alacakları ek ücretler netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, İş Kanunu'na göre bayram mesaisinin nasıl hesaplanacağını ve işçilerin yasal haklarını adım adım anlattı.
2026 yılı takvimine göre 19 Mart Perşembe günü yarım gün ile başlayıp 20, 21 ve 22 Mart tarihlerini kapsayan toplam 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde iş yerlerindeki mesai planlamaları hızlandı.
İş Kanunu kapsamında resmi tatil günlerinde görev yapan çalışanların normal günlük ücretlerine ek olarak alacakları bayram mesaisi ücretlerinin hesaplanma yöntemi, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş tarafından detaylandırıldı.
Karakaş, çalışanların bayram süresince hak ettikleri ödemeleri eksiksiz alabilmeleri için izlemeleri gereken yol haritasını paylaştı.
İş Kanunu'na göre resmi tatillerde çalışma esaslarını değerlendiren Karakaş, çalışanın dinlenme hakkının öncelikli olduğuna dikkat çekti.
İş sözleşmesindeki maddelerin belirleyici olduğunu vurgulayan Karakaş, tatilde çalışma durumunun yasal çerçevesini şu sözlerle aktardı: "Bayramda işçinin dinlenmesi asıldır. Kimse zorla çalıştırılamaz. Eğer sözleşmenizde "bayramda çalışılır" maddesi yoksa, işverenin sizden mutlaka onay alması gerekir. Rızanız varsa çalışabilirsiniz"
Ramazan Bayramı'nda mesai yapan işçilerin maddi haklarının kanunla güvence altına alındığını ve rıza gösterilerek çalışılması durumunda karşılığının mutlaka ödenmesi gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, ücret hesaplamasındaki temel kuralları açıkladı.
Karakaş, tatilde çalışmayan ve çalışan işçiler arasındaki yevmiye farkını şöyle özetledi:"Çalışmazsanız: O günün ücretini sanki çalışmış gibi tam alırsınız. Maaşınızdan bir kuruş bile kesilemez. Çalışırsanız: Çalıştığınız her bayram günü için bir günlük ilave ücrete hak kazanırsınız. Yani halk arasındaki tabiriyle "çifte yevmiye" alırsınız"
Bayram mesaisinde normal günlük çalışma süresinin aşılması durumunda elde edilecek haklara da değinildi.
Karakaş, resmi tatil günlerinde yapılan mesailerin yasal sınırı aşması halinde ücretlerin katlanacağını belirterek, "Bu durumda hem o günün çift yevmiyesini alırsınız hem de aştığınız her saat için %50 zamlı fazla çalışma ücreti kazanırsınız" ifadelerini kullandı.
Hesaplama yönteminin daha net anlaşılabilmesi için somut bir örnek üzerinden tablo çizen Karakaş, aylık maktu 60 bin TL kazanan bir çalışanın 3,5 günlük bayram tatilinin tamamında görev yapması halinde alacağı ek ücreti hesapladı.
Karakaş, "Duran Bey" örneği üzerinden konuyu şu ifadelerle detaylandırdı: "Gelin, 2026 Mart ayı için somut bir örnekle tabloyu netleştirelim. Örneğin; maktu aylık 60.000 TL net ücreti olan Duran Bey'in günlük yevmiyesi 2.000 TL'dir. Duran Bey bu 3,5 günlük sürede hiç tatil yapmayıp çalışırsa, 7.000 TL ek ücret kazanarak mart ayını 67.000 TL ile kapatır"