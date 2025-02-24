Ramazan kolisi fiyatlarında şok artış!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketlerde ve alışveriş sitelerinde Ramazan kolisi hazırlıkları hız kazandı. Her yıl yapılan bu geleneksel alışverişler, bu yıl ciddi bir fiyat artışı ile dikkat çekiyor. Geçen yıl 280 TL'den başlayan fiyatlar, bu yıl yüzde 32’lik bir artışla 369,95 TL’ye kadar çıktı. Bu fiyatlar, Ramazan ayında yardım faaliyetlerinde kullanılacak erzak paketleri için de geçerli.

EN KÜÇÜK ERZAK PAKETİ 370 TL'DEN BAŞLIYOR

Haber Global'e göre, Ramazan kolisi fiyatları, paket içeriğine ve kurumsal alışverişlere göre değişiklik gösterse de en küçük erzak paketi fiyatı bu yıl 370 TL civarlarında. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı için hazırlık yapan vatandaşlar, bu artışı göz önünde bulundurarak alışverişlerini yapmaya başladı. Yılın en önemli aylarından biri olan Ramazan için hem bireysel hem de kurumsal alışverişler hızla devam ediyor.