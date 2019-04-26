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Ramazan öncesi gıda fiyatları! TZOB Başkanı Bayraktar: Karnımızı doyurmadan kriz falan bitmez

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesi gıda fiyatlarına dair yaptığı açıklamada, "Ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ucuzluk istiyorsak üreticiye sahip çıkmamız lazım. Ürünler marketlerde daha pahalıya satılıyor. Çok tüketilen ürünlerde market fiyatlarına dikkat edilmeli. Ramazanda artan talepler, suistimal edilmemeli. Üretimi desteklemekten başka çare yok" dedi. Bayraktar, "Karnımızı doyurmadan kriz falan bitmez" açıklaması yaptı

Ramazan öncesi gıda fiyatları! TZOB Başkanı Bayraktar: Karnımızı doyurmadan kriz falan bitmez

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesi gıda fiyatlarına dair önemli açıklamalar yaptı.

Bayraktar, ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi belirtti.

TZOB Başkanı Bayraktar, "Ucuzluk istiyorsak üreticiye sahip çıkmamız lazım" dedi.

Şemsi Bayraktar, "Ürünler marketlerde daha pahalıya satılıyor" açıklaması yaptı.

Uyarıda da bulunan Bayraktar, "Çok tüketilen ürünlerde market fiyatlarına dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

TZOB Başkanı, "Ramazanda artan talepler, suistimal edilmemeli.​" uyarısı yaptı.

Bayraktar, "Üretimi desteklemekten başka çare yok" şeklinde konuştu.

TZOB Başkanı Bayraktar, "Karnımızı doyurmadan kriz falan bitmez" açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tzob #Şemsi Bayraktar #market #ramazan
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