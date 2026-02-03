Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 19 Şubat tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde merakla beklenen pide fiyatlarını duyurdu. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyet hesaplamaları sonucu pidenin kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 23 artışla 100 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TARİFE NETLEŞTİ

Balcı’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde uygulanacak satış fiyatları da kesinleşti. Buna göre fırınlarda 250 gram ramazan pidesi 25 TL, 350 gram ramazan pidesi ise 35 TL etiket fiyatıyla vatandaşa sunulacak.

EKMEĞE ZAM YAPILACAK MI?

Fiyat artışlarının maliyetler dikkate alınarak yapıldığını vurgulayan Balcı, Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarında yaşanacak süreci de değerlendirdi. Balcı, bu ay süresince ekmeğe zam yapılmayacağını, ancak mart ayının sonuna doğru bir fiyat artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.