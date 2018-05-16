Ramazan ayı başladı iftariyelikler de tezgahlardaki yerini aldı. Çarşı pazarda alışveriş telaşı var. Peki fiyatlar nasıl? Ulusal Kanal ekibi Mısır Çarşısı'na gitti fiyat araştırması yaptı. İzliyoruz.

Bu yıl hem vatandaş hem de esnaf Ramazan'a buruk başladı.Vatandaş alamadığı esnaf satamadığı için dertli.İftarların vazgeçilmezi hurmanın fiyatı, döviz kur undaki artış, Suudi Arabistan'daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 yükseldi.Esnaf geçen yılki ramazana kıyasla bu yıl ürünlerin daha pahalı olduğunu söylüyor.Zamlar bayram tatlısı baklavayıda vurdu. Baklava içi olarak kullanılan antep fıstığının kilosu geçen yıl 60 lirayken bu yıl 240 lirayı buldu. İzmirli baklavacılar tepki için 17-25 Mayıs tarihlerinde baklava yapmama kararı aldı.