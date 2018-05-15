Ramazanın vazgeçilmezlerinden hurmanın fiyatı, döviz kurundaki artış, Suudi Arabistan'daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 yükseldi.

Hurma fiyatları bu ramazanda yüzde 10 zamlı olacak.



Hurma ticareti yapan Kenan Kula, hurma stoklarının ramazandan aylar önce hazırlanmaya başlandığını ve ürünlerin Türkiye'ye genellikle Medine, Tunus, İran ve Irak'tan geldiğini söyledi.



Geçen yılki ramazana kıyasla hurma fiyatlarının ortalama yüzde 10 arttığını anlatan Kula, son 5 yıla bakıldığında ise fiyat artışının bazı çeşitlerde yüzde 30'a kadar yükseldiğini belirtti.



Hurmada fiyat artışına neden olan en önemli etkenin döviz kurundaki hareketlilik olduğunu dile getiren Kula, Suudi Arabistan'daki iç meselelerin de fiyatları etkilediğini aktardı.



EN ÇOK TERCİH EDİLEN MEDİNE HURMASI



Kula, sıcak havaların da hurma üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, Suriye'de iç savaş nedeniyle karayolunun kapalı olduğunu ve Medine'den geçişlerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Kula, bu sebeple en çok Medine üretimi hurma çeşitlerinde fiyat artışı görüldüğünü kaydetti.



Umre ve hac ibadetini yerine getirenlerin, hediyelik olarak çoğunlukla Medine hurmalarını tercih ettiğini ifade eden Kula, bunların fiyatının geçen yıl 40 lirayken bu sene 50 liraya satışa sunulduğunu aktardı.