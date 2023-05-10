Reeder Teknoloji halka arz edecek
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Reeder Teknoloji halka arzında 197,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Reeder Teknoloji halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 197,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 25,26'sı halka açık olacak. Reeder Teknoloji Halka arzı ''Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZ DETAYLARI
Reeder Teknoloji halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Halka arza dair detaylar yazımızın devamında sizlerle...
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 158.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 39.000.000 Lot (Uygar Saral)
Satmama Taahhüdü
1 yıl, ihraççı, 1 yıl, ortaklar:
• Reeder Teknoloji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Reeder Teknoloji halka arzında payların yüzde 25,26'sı halka açık olacaktır.
• Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 197,000,000 lot dağıtılacak.
Reeder Teknoloji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Reeder Teknoloji yıldız pazar'da işlem görecektir.
Fonun Kullanım Yeri
• %10 Cep telefonu LCD paneli üretimi tesisi yatırımı.
• %20 Fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı.
• %25 Tesis makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı.
• %35 İşletme sermayesi.
• %5 Arge ve Ürge çalışmaları.
• %5 Girişim/teknoloji yatırımları.
REEDER TEKNOLOJİ FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere veriyor:
- Bir problemi çözdüğümüz, bir engeli aştığımız, yakındığımız bir durumun üstesinden geldiğimiz her an çok kıymetli, yaşam enerjimizi üretime dönüştürdüğümüz her an çok anlamlı! Çalışmak, sonucu güzel olan her şey gibi - bir bebeğin doğması gibi mesela - zorlu bir süreç, ancak unutmayın ki “kazanma” duygusunun yerini başka hiçbir duygu dolduramaz. Reeder olarak her fark yarattığımızda kendimizi başarılı ve özgür hissetmemizin sebebi de bu.