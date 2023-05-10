Reeder Teknoloji halka arz edecek

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Reeder Teknoloji halka arzında 197,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.

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Reeder Teknoloji halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 197,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 25,26'sı halka açık olacak. Reeder Teknoloji  Halka arzı ''Yatırım Finansman  Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

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REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZ DETAYLARI
 

Reeder Teknoloji halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Halka arza dair detaylar yazımızın devamında sizlerle...

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 158.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 39.000.000 Lot (Uygar Saral)

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Satmama Taahhüdü

1 yıl, ihraççı, 1 yıl, ortaklar:

• Reeder Teknoloji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Reeder Teknoloji  halka arzında payların yüzde 25,26'sı halka açık olacaktır.
• Reeder Teknoloji  halka arzında toplamda 197,000,000 lot dağıtılacak.
Reeder Teknoloji  halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Reeder Teknoloji yıldız pazar'da işlem görecektir.

Fonun Kullanım Yeri

• %10 Cep telefonu LCD paneli üretimi tesisi yatırımı.
• %20 Fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı.
• %25 Tesis makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı.
• %35 İşletme sermayesi.
• %5 Arge ve Ürge çalışmaları.
• %5 Girişim/teknoloji yatırımları.

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REEDER TEKNOLOJİ FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere veriyor:

- Bir problemi çözdüğümüz, bir engeli aştığımız, yakındığımız bir durumun üstesinden geldiğimiz her an çok kıymetli, yaşam enerjimizi üretime dönüştürdüğümüz her an çok anlamlı! Çalışmak, sonucu güzel olan her şey gibi - bir bebeğin doğması gibi mesela - zorlu bir süreç, ancak unutmayın ki “kazanma” duygusunun yerini başka hiçbir duygu dolduramaz. Reeder olarak her fark yarattığımızda kendimizi başarılı ve özgür hissetmemizin sebebi de bu.