Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar

Finans dışı firmaların net döviz açığı Temmuz 2025’te 182,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayına kıyasla 3,7 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı tablo, reel sektörün döviz dengesindeki seyrin detaylarını gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Temmuz 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu” nu yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Temmuz 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2025 verilerine göre varlıklar 3.796 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler ise 17 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 182.629 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2025 dönemine göre 3.779 milyon ABD doları azalmıştır."

Merkez Bankası verilerine göre Temmuz 2025’te varlık kalemlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. "Temmuz 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1.519 milyon ABD doları, 984 milyon ABD doları, 767 milyon ABD doları, 381 milyon ABD ve 145 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak varlıklar 3.796 milyon ABD doları artmıştır."

Yükümlülük tarafında ise tablo daha sınırlı bir hareketlilik gösterdi: "Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 766 milyon ABD doları, 244 milyon ABD doları ve 26 milyon ABD doları artarken yurt dışından sağlanan krediler 1.020 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 17 milyon ABD doları artmıştır."

VADE YAPISI DEĞİŞİYOR

TCMB açıklamasında, yükümlülüklerin vade yapısına ilişkin ayrıntılar da dikkat çekti: "Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2025 dönemine göre 528 milyon ABD doları azalırken uzun vadeli olanlar 554 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 851 milyon ABD doları artarken uzun vadeli krediler 1.104 milyon ABD doları azalmıştır."

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri kısa vadeli döviz pozisyonundaki iyileşme oldu. "Temmuz 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.759 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 131.106 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6.654 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Haziran 2025 dönemine göre 2.240 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir."

