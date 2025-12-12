Rekabet ihlallerinde yeni dönem: İdari para cezası alt sınırı açıklandı

Rekabet Kurumu, piyasadaki rekabeti bozucu faaliyetlere karşı uyguladığı idari para cezalarının alt sınırını 2026 yılı için açıkladı. Yapılan hesaplamalar sonucunda, rekabet ihlallerinde uygulanacak cezanın alt limiti 302.484,86 TL olarak belirlendi.

Bu yeni ceza tutarı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile resmileşti. Tebliğe göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca belirlenen bu idari para cezası alt sınırı, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar bir yıllık süre boyunca geçerli olacak.

Belirlenen alt sınır, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni uygulamanın takibinden ve yürütülmesinden ise Rekabet Kurumu Başkanı sorumlu olacak.